Borgerforslag om cykelsti kommer i ønskepulje

Vorgod-Barde-borgerne regner dog ikke med, at Vejdirektoratet vil lave en cykelsti på hovedvejen inden for en tiårig horisont og har derfor holdt fast ved Kongevejen.

Ønsket om cykelstien er ikke ny, men hver gang har svaret været, at kommunen hellere ser en cykelsti etableret på Hovedvej 15 mellem Barde og Videbæk, hvilket der vil være mulighed for, hvis 2+1-vejen skal bygges.

Borgerforeningen argumenter med, at Vorgod-Barde Skole har mistet overbygningen, hvilket sender de store børn på cykel ind til Videbæk. Tabet af den lokale købmand betyder desuden, at mange svage trafikanter - cyklister, vandrere, handicapvogne og knallerter også må begive sig til Videbæk og derfor vil være tjent med en cykelsti.

- Den kommer i ønskepulje. Det gik hele udvalget med på. Det handler om, at vi arbejder med en 2+1-vej, som skal have en cykelsti, og så længe det er uafklaret, begiver vi os ikke af med en sti på Kongevejen, men den kommer til at lige sammen med alle stiprojekter, som nu er ligestillede. Vi har desuden også brugt alle pengene i denne valgperiode. Når økonomien igen er til det, så kigger vi på, hvad der giver mening, og hvad der kan kan realiseres.

Politikerne i teknik- og miljøudvalget har tirsdag behandlet ønsket fra Vorgod-Barde og besluttet, at placere cykelstien i den såkaldte "ønskepulje" for stiønsker. Cykelstien kommer således i spil, når politikerne skal prioritere hvilke stier, der skal realiseres i fremtiden.

Vorgod-Barde: Trods 1.260 underskrifter, der berettiger til at få en sag politisk behandlet, og et indtrængende brev til samtlige byrådsmedlemmer får borgerne i Vorgod-Barde ikke deres brændende ønske en cykelsti til Videbæk langs Kongevejen opfyldt.

Kører med 83,7 km/t

Kommunen har målt, at Kongevejen har en årsdøgnstrafik på 1543 køretøjer, heraf 183 lastbiler. Gennemsnitshastigheden er 83,7 km/t, hvilket kaldes "lidt højt, men dog ikke alarmerende".

Kongevejen er i Kommunens Vejplan klassificeret som en klasse 3 vej, som normalt ikke har cykelsti, men "på skoleveje kan der med fordel etableres en dobbeltrettet cykelsti langs vejen", skriver administrationen.

Det hedder også:

"Det er korrekt, at der er relativt mange bløde trafikanter, der færdes mellem Vorgod-Barde og Videbæk langs Kongevejen, og det skyldes uden tvivl blandt andet, at 7.-9. klasse-eleverne fra Vorgod-Barde går på skolerne i Videbæk. Samtidig er det i dag endnu mere utrygt at cykle på Rute 15 end på Kongevejen, og de bløde trafikanter vælger derfor i højere grad at cykle på Kongevejen. Vejen er ca. seks meter bred, hvilket giver begrænset plads til både biler, landbrugsmaskiner og cyklister".

Den cirka tre kilometer lange sti koste 4,5 millioner kroner, og skal der desuden laves en cykelstitunnel under Skjernvej, som borgerne gerne ser, løber der yderligere to til fem millioner kroner på.