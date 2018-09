Borgere utilfredse med løsning ved uheldskryds

Hans E. Gade mener ikke, at et gennemført fortov er en god løsning i krydset Fredensgade/Enghavevej. Derfor skrev han et læserbrev til Dagbladet. Foto: Jørgen Kirk.

Der er efterhånden kommet meget kritik af krydset ved Fredensgade/Enghavevej. Det var for svært at se, at der overhovedet var et kryds. Derfor foretog kommunen tidligere på sommeren nogle ændringer. Det er bare ikke godt nok, mener lokale beboere.

Skjern: Ved at føre fortovet gennem Fredensgade fremhæves vigepligten med et belægningsskift og en niveauforskel. Det fortalte ingeniør ved Ringkøbing-Skjern Kommune Karsten Larsen til Dagbladet sidst i juni. Han fortalte samtidig, at løsningen ville tydeliggøre vigepligten og få folk til at sætte hastigheden ned. Løsningen med videreførelsen af Enghavevejs fortov havde været taget i brug i omkring en måned, da det første - og indtil videre - eneste uheld fandt sted. 23. august overså en und mand fra Ringkøbing sin vigepligt og kørte ind i en anden bil, der kørte på Enghavevej.

Foto: Jørgen kirk "Skilteskoven". Hans E. Gade mener, at der er for mange skilte på en kort strækning. Han er bange for, det tager fokus væk fra vejen. Foto: Jørgen Kirk.

Et spørgsmål om tid Ulykken kom ikke bag på beboerne i bofællesskabet på Enghavevej 23. Allerede samme dag, som ulykken skete, skrev Hans E. Gade et læserbrev til Dagbladet. Han skrev blandt andet, at "Os, der bor op ad krydset, har hele tiden vidst, at det kun var et spørgsmål om tid. Og det skyldes, at Ringkøbing-Skjern Kommune ikke har fattet, at den nyligt gennemførte omlægning af krydset er én stor fejldisponering". Han peger også på, at det ville have været bedre, hvis Fredensgade havde været gennemgående. - Det er mærkeligt, at en blind vej som Enghavevej kan være gennemgående. Det var bedre før i tiden, hvor Fredensgade var gennemgående, siger han.

Foto: Jørgen kirk Krydset set fra Hans E. Gades hjem. Det gennemførte fortov er det, bilen kører ved siden af. Foto: Jørgen Kirk.

Skiller sig ikke ud Selvom Hans E. Gade kalder kommunens løsning for en fejldisponering, er det langt fra det største problem, at Fredensgade ifølge ham burde være gennemgående. - Der er nogle klare mangler ved den løsning, kommunen har valgt. Da det gennemgående fortov blev lavet, blev der også lagt ny asfalt. Det betyder, at der ikke har været hajtænder på Fredensgade i en måned, fortæller han. Uden hajtænderne hjælper det nye fortov ikke meget. Det forklarer en anden af beboerne i bofællesskabet. - Fortovet har en meget mørk farve, så det går i ét med vejen. Der er slet ikke noget, der skiller sig ud, så det tydeliggør ikke vigepligten. De skulle have markeret fortovet eller lavet rød asfalt i krydset ligesom ved Østergade, siger Peder Søndergaard.