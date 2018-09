Tarm: En 58-årig mandlig bilist fra Tarm-området blev mandag aften omkring klokken 22 tilbageholdt af nogle kvikke borgere. Politiet formoder, at manden har kørt bil med for meget sprit i blodet. Han blev derfor bedt om at blæse i alkometeret, da ordensmagten nåede frem. En blodprøve skal nu fastslå hans nøjagtige promille, oplyser lokalpolitiet i Ringkøbing.