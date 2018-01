Borgere på barrikaderne: Underskrifter er i hus

Massiv opbakning til at genåbne borgerservice i Videbæk og udvide parkeringstiden i Skjerns midtby. underskrifter baner nu vejen for politisk behandling af de to sager.

Videbæk og Skjern: Borgmester Hans Østergaard (V) kan godt sætte tid af i kalenderen.

Inden længe kan han se frem til besøg af borgergrupper fra både Videbæk og Skjern, som begge vil aflevere de mindst 1.148 underskrifter, der baner vejen for, at politikerne skal tage deres sager op i byrådet.

De to byer er begge nået i mål med deres underskriftsindsamlinger. I Videbæk har borgerne skrevet under på, at de ønsker at få genåbnet borgerservice, mens man i Skjern vil have udvidet parkeringstiden for en stribe p-pladser i midtbyen.

I Videbæk glæder byrådsmedlem Linda Nielsen (S) sig over opbakningen.

- Jeg kunne godt selv have bedt om at få sagen i byrådet, men nu står jeg med en kæmpe opbakning, som viser, at det er en sag, der betyder noget for en hel masse mennesker, siger hun.

Nogenlunde samme melding kommer fra bychef Mette Christensen fra Skjern.

- Nu har vi dokumentation for, at parkeringstiderne fylder rigtig meget for de folk, der bor her. Hvis vi bare gik til politikerne, ville de nok se det som en lille sag, men det betyder altså noget her hos os, siger hun.