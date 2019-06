Dagbladets nyhed om, at Ringkøbing-Skjern Kommune vil skyde 300.000 kroner i et nyt træningskoncept i håndboldklubber, har fået en del borgere til tasterne på Facebook.

Norske Bjarte Myrhol og hans samarbejdspartner Bjarke Christensen, der også spiller håndbold på højeste niveau i Skjern, opererer med tre abonnementstyper på Learn Handball. Det dyreste abonnement til 10.000 kroner årligt sikrer brugsret for et ubegrænset antal trænere i en klub.

Den kommunale investering skal over en projektperiode på tre år gøre det muligt for kommunens håndboldklubber at søge støtte til at gøre brug af Learn Handball, der er bygget op omkring en app.

Stig Eriksen er harm. Harm over nyheden om, at Ringkøbing-Skjern Kommune vil skyde 300.000 kroner i et nyt træningskoncept, Learn Handball, der er skabt og udviklet af blandt andre stjernespilleren Bjarte Myrhol fra Skjern Håndbold.

Ringkøbing-Skjern: - Det her skriger jo til himlen. Kommunen skal spare penge og truer blandt andet med at lukke Tarm Bibliotek. På bekostning af dette nonsens. Hold nu kæft, hvor dumt.

Stolt over beslutningen

Jette Kirstine Pedersen er heller ikke begejstret. På Facebook skriver hun, at 'håndbold fylder allerede ufattelig meget i vores kommune. Ofte glemmes det, at der også er andre, fantastiske tilbud, som sagtens kunne bruge de penge.'

På modsatte sidelinje står Gert Frandsen:

- Super koncept. Endelig arbejder vi for bredden, og hele kommunen får glæde af det. Men snæversyn er jo en elitesport i Danmark, skriver Gert Frandsen, der er overbevist om, at pengene er givet godt ud.

Også Diana Guldberg Jensen har armene oppe over kommunens investering på 300.000 kroner:

- Kunne ikke være mere stolt over, at vi er den første kommune i landet, der skal prøve dette fantastiske koncept af. Det vil gøre det så meget nemmere at finde frivillige til at træne, så diverse klubber ikke skal købe trænere, skriver Diana Guldberg Jensen og tilføjer:

- Tænk sig at være så snæversynet over et bibliotek. De fleste mennesker køber bøgerne selv eller lejer dem på nettet.

Anders Trabjerg Jensen mener, at det havde være mere oplagt at søge støtte til Learn Handball gennem private fonde fremfor at bede det offentlige om at betale.

På Facebook giver Helle Dalby Jensen udtryk for, at det er en rigtig god idé, Ringkøbing-Skjern Kommune er gået med på:

- Hvis det kan øge frivilligheden på sigt, tænker jeg bestemt, det er godt givet ud, skriver hun.