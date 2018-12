Boom i ansøgninger om solcelleanlæg

Denne forespørgsel angår ikke en konkret placering, men der er interesse for at placere anlægget i nærheden af fjorden mellem Velling, Lem, Lem, Stauning og Skjern.

Det har dog stillet kommunen over for nogle udfordringer; senest har planerne om et solcelleanlæg ved Hemmet affødt naboprotester.

- Vi ser nærmest et boom i antallet af ansøgninger lige nu, siger formanden for teknik- og miljøudvalget, John G. Christensen (S).

RINGKØBING-SKJERN: Interessen for at etablere solcelleanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune er stærkt voksende.

Fem signaler

Ifølge kommunens vurdering er fordelene ved etablering af flere solcelleanlæg her i kommunen, at de støtter op om 2020-planen om at blive selvforsynende med vedvarende energi.

Ulempen er landskabspåvirkningen samt brugen af landbrugsarealer til energiproduktion frem for fødevareproduktion.

På teknik- og miljøudvalgets møde gik politikerne ind for fem retningslinjer, der skal gælde fremover:

- Solcelleanlæg skal som udgangspunkt planlægges i nærheden af større tekniske anlæg og vindmølleområder eller i nærheden af overordnede el-transmissionsledninger.

- Placering i eksisterende erhvervsområder bør kun tillades i særlige tilfælde.

- Placering i bynære områder bør kun tillades, hvor det ikke forventes at begrænse byens udviklingsmuligheder.

- Placering skal ske med hensyntagen til de landskaber, der vidner om den geologiske dannelse, den kulturbetingede udnyttelse af landskabet samt de visuelle oplevelsesmuligheder.

- Solcelleanlæggene bør fortrinsvis placeres på fladt eller jævnt terræn, hvor eksisterende eller nyetableret beplantning i høj grad kan reducere anlæggets synlighed fra det omgivende landskab.

Skal der anlægges meget store solcelleanlæg, anbefaler administrationen, at der laves en temaplan, der kan belyse konsekvenserne heraf.

- Vi vil nu lave et fællesmøde med økonomiudvalget, hvor vi drøfter temaet, siger John G. Christensen.

- Jeg er ikke i tvivl om, at vi vil se mange flere af den slags ansøgninger. Det er en tendens, der vil øges, nu da vi er ved at have placeret alle de vindmøller, vi har plads til.