Videbæk: Debatten om de tre etageejendomme på Bredgade i Videbæk har hvirvlet en masse ideer og inspiration op, som bygherren Bomidtvest har grebet og gerne vil arbejde videre med.

- Vi har et kæmpe behov for lejeboliger i Videbæk. Det har vi sagt hele tiden, og vi håber, at vi ud over dette projekt kan få lov at opføre yderligere lejeboliger i Videbæk. Der er kommet en masse gode ideer frem i høringsfasen om placeringer, og det er noget, vi skal have dykket ned i. Vi har en masse ideer og tanker, siger Bomidtvest-direktør Per Dyhr Jensen og tilføjer:

- Men vi skal jo være varsomme med, hvad vi siger og gør.

Han hentyder til den voldsomme diskussion Videbæk-borgerne imellem, som etagebyggeriet har skabt.

- Det er jo borgernes ret at komme med indsigelser. Heldigvis lever vi i et demokratisk land. Vi skal også lytte til, hvad lejerne siger, siger Per Dyhr Jensen.