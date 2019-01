Bombemand undgik tur i brummen

46-årig mand fra Borris fik tirsdag en betinget fængselsstraf for de bombetrusler, han fremturede med i juli 2018.

Ringkøbing-Skjern: Det var en fåmælt 46-årig mand, der tirsdag satte sig i den anklagedes stol ved retten i Herning.

Anklagerne mod ham gik på at have fremturet med bombetrusler 9. juli 2018 mod først Herning Station kl. 06.10 og 35 minutter senere mod Hotel Scandic Regina ved siden af banegården.

- Erkender du forholdene, lød det fra dommeren.

- Ja, det er rigtigt nok, lød det fra den 46-årige mand, der kommer fra Borris.

- Hvorfor gjorde du det, spurgte anklagerfuldmægtig Frederik Rasmussen.

- Det ved jeg ikke, lød det stille fra den anklagede.

Han forklarede, at han netop var stået op om morgenen og sad og drak kaffe, inden han skulle på arbejde.

Bombetruslerne medførte udrykning fra fire udrykningskøretøjer, men ingen personer blev evakueret som følge af truslerne. Det skulle komme til at tale til den anklagedes fordel.

Anklagerfuldmægtig Frederik Rasmussen fremlagde nemlig et eksempel fra Højesteret på en lignende sag med bombetrusler, hvor en 18-årig havde truet et Lalandia Badeland. Dengang blev flere personer evakueret, hvilket kostede den 18-årige seks måneders fængsel.

Men den 46-årige mands bombetrusler fik knap så omfattende konsekvenser, og derfor bad anklageren om, at straffen skulle ligge mellem 60 dages og tre måneders betinget fængsel.

- Det er vildt, må jeg erkende, sagde den 46-årige overrasket over, konsekvenserne af hans handlinger kunne være så hårde.

Dommeren var ikke helt uenig. Hun valgte at give ham tre måneders fængsel, men betinget med et års prøvetid vel at mærke.

Så medmindre, at den 46-årige ringer flere bombetrusler ind, slipper han for at komme i fængsel.

Dommeren begrundede straffen med, at anklagede er ustraffet, og at episoden ikke medførte evakuering.

- Det er fair nok, lød det fra den anklagede efter at have fået forklaret, hvad den betingede straf betød.

- Jeg er glad for, at jeg ikke skal i fængsel, sluttede han.