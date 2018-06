Bollerup i byrådet: Lyngvig Fyr-fredning ind i kystmølle-sagen

Jens Bollerup stillede spørgsmål til borgmesteren om kystmøllerne og bragte et nyt element ind i debatten, nemlig fredningen ved Lyngvig Fyrs betydning for afstandskravet.

Ringkøbing-Skjern: Borgmester Hans Østergaard (V) havde svar parat på samtlige spørgsmål, som mølledebattør Jens Bollerup stillede i spørgetiden på tirsdagens byrådsmøde. Men på et enkelt punkt måtte borgmesteren erkende, at "han ikke var kommet i mål".

Jens Bollerup har fundet frem til, at fredningen af et stort klitareal omkring Lyngvig Fyr bør have indflydelse på, hvor tæt på kysten en eller flere af Vesterhav Syd-møllerne må stå på kysten.

Forklaring følger:

I en miljøvurderingsrapport fra COWI til Havmølleudvalget fra 2012 fremgår det, at møller på 150 meters højde skal stå minimum fire kilometer fra kysten, når det er ud for et fredet område. Siden har Vattenfall øget møllehøjden til 194 meter, og hovedregning siger så, at møllerne skal stå mindst 5,173 kilometer fra land.

Og nu bliver det lidt tricky. Fordi størstedelen af Holmsland Klit er sommerhusområde, må møllerne godt stå 4,2 kilometer fra land - men ifølge Bollerup ikke ud for et fredet område. Facit er, ifølge Bollerup, at møllerne ud for det fredede Lyngvig Fyr-areal skal stå mindst 5,2 kilometer ude. Står det til troende, er én eller flere møller i Vattenfalls parklayout i karambolage med Lyngvig Fyr-fredningen.

Bollerup spurgte derfor borgmesteren, hvad Ringkøbing-Skjern Kommune vil gøre for at sikre, at afstanden på 5,2 kilometer overholdes, alternativt at der forhandles med Vattenfall om flytte møllerne længst muligt ud, når de nu alligevel skal flyttes?

Hertil svarede borgmesteren:

- Med baggrund i den relativt korte tid vi har til at besvare den lange række spørgsmål, har jeg ikke kunnet komme i mål med det hele, men jeg har dog et svar. Energistyrelsen har i screeningsrapporten lagt til grund, at møllerne placeres ud for et sommerhusområde, hvorfor minimumsafstanden er fire kilometer fra kysten. I forhold til fredning eller ej har Ringkøbing-Skjern Kommune tillid til, at en statslig myndighed som Energistyrelsen sikrer, at projektet overholder gældende regler.