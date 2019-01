Skjern: Skjern Bibliotek holder fredag 8. og lørdag 9. februar det årlige bogsalg.

For at få plads til alle de nye bøger er biblioteket nødt til at rydde op i de gamle. I stedet for at smide dem ud, kan andre nu købe dem.

Bogsalget foregår i bibliotekets kælder, og her kan man som altid vælge imellem et stort udvalg af børne- og voksenbøger, romaner og fagbøger, tidsskrifter og musik.

Fredag er prisen 10 kroner per bog og 2 kroner per tidsskrift. Lørdag sælges alt til halv pris.

Bogsalget foregår 8. februar kl. 10-17 og 9. februar kl. 10-13.

