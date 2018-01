Bogmarked i genbrugsbutik

Tarm: Det er udsalgstid, også hos Kirkens Genbrug-Danmission i Tarm. Butikken har fået en stor mængde bøger, både på dansk, engelsk og tysk, og holder derfor udsalg.

Tilbuddet lyde på at købe seks bøger og få den dyreste gratis. Der er rigtig mange romaner, børnebøger og kogebøger. De engelske og tyske bøger er overvejende romaner, flere ser helt nye ud. De fleste bøger koster 5 eller 10 kr., men der er også mange til højere pris. Bogmarkedet begynder lørdag 20. januar.

Butikken har haft et godt år med mange gode varer og et gennemgående fint salg af stort og småt. Butikslederen, Karin Heide Jensen, oplyser, at der er mange frivillige, men hvis man er interesseret i at yde en indsats i butikken, skal man bare henvende sig, så finder hun et job, der passer til én.

Man behøver ikke nødvendigvis at binde sig for en fast ugentlig arbejdstid. Overskuddet sendes til Danmission, som er en folkekirkelig organisation, der arbejder i flere lande med fattigdomsbekæmpelse og kirkeudvikling, altid i samarbejde med lokale kirker.

