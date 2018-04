Børnene fra Kirkeskolen holdt idrætsdag på plejehjemmet

- Det gør de gamle glade, og jeg synes at det er sjovt at gøre de gamle glade. Når vi ikke er der, sidder de jo bare dernede og kigger ud. Når vi har idrætsdag så kommer de ud og laver noget, forklarer Karoline Hindø Bagge.

- Nu har jeg prøvet at køre i kørestol til ringridning. Jeg har altid gerne ville prøve at køre i en kørestol, men det er ikke noget, jeg vil brække et ben for at prøve.

Giver meget mere

Ideen til idrætsdagen fik klasselærer Mitti Madsen, der også fik ideen til at gøre besøgene på Enghaven til en fast del af børnenes skema.

- Jeg sad og forberedte mig, da jeg så, at man i anledning af sundhedsugen kunne søge midler til arrangementer, og så tænkte jeg på, at her var en mulighed for at lave noget sammen. Vi har lavet bevægelser sammen, og her kan vi få nogle flere ting ind, som vi kan prøve, og det kan vi fortsætte med, fortæller Mitti Madsen.

Besøgene hos Enhghaven ligger i dansk-timerne, og det har givet meget mere, end Mitti Madsen har drømt om. For at lære dansk handler også om at læse op, kende sange og lære de sociale kodeks at kende. Men også at få en forståelse af andre mennesker, der kan give tekster og viden en anden dybere klang, og det kan man, når man møder mennesker på en anden alder.

En elev har en bedsteforælder, der er dement og sidder på plejehjem. Før var barnebarnet noget tilbageholdene, men efter besøgene på Enghaven, har barnet nu fået mod til at være sammen med sin bedsteforælder. Børnene er blevet fortrolige med, at når mennesker bliver demente, så er der nogle ting, de ikke længere kan.

- Børnene oplevede en dag en mand, der blev gal. Så spurgte de hvorfor han blev gal. Jeg fortalte dem, at det var fordi, han var dement og blev forvirret, og så reagerede han sådan. Det kan de bruge i skolegården, for så ved de, at når der er en, der er gal der, så er der en grund til det, fortæller Mitti Madsen.

Når man besøger et plejehjem, ser man mange aspekter af livet. Men man møder også døden, og børnene oplevede, at en af dem, de kendte, lige pludselig var død. Det blev en god anledning til at få snakket om, hvad døden er, og hvad der sker med et menneske, når det ikke lever mere. En af børnene havde i øvrigt lige oplevet et dødsfald i nærmeste familie, og kunne relatere til det, og på en god måde blev tabuet om døden og det, som mange opfatter som uhyggeligt, brudt ned, og børnene fik en forståelse af døden som noget naturligt.

Skoleleder Dorthe Munck Jensen er yderst begejstret for samarbejdet, og det er aftalt, at det skal udbredes, så andre klasser også får glæden ved at besøge de ældre med.

- Som skole er vi en del af et større samfund. Vi er ikke bare en kasse, og det kan nemt blive meget kasse-agtigt, når det først er vuggestue, børnehave og skole hver for sig. Vi skal ud af de rammer, siger Dorthe Munck Jensen.