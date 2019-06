Hoven: Ved fællesspisningen i Hoven Hallen forleden blev der afsløret en overraskelse til stor glæde og begejstring for børn og voksne i Børnehuset. Midt i fællessangen "Jeg er så glad for min cykel" kom personale fra Børnehuset cyklende ind i hallen på to funklende nye Christianiacykler med ladet fuld af glade børnehave børn med flag i hånden.

Forældrerådsformand i Børnehuset Anne Mette Abildtrup fortalte de fremmødte, at forældrerådet havde søgt Hoven Energi- og Udviklingsfond om midler til to Christianiacykler, og at ansøgningen var blevet imødekommet. Børnehuset havde haft et stort ønske om at blive mere mobile og komme lidt længere hjemmefra, end man kan komme på gåben og uden en bilmotor.

Forældrerådet har navngivet cyklerne "Det rullende Børnehus". Afdelingsleder i Børnehuset Anna Bente Damgård takkede på vegne af Børnehuset for den flotte gave og lagde stor vægt på, at cyklerne vil gøre en stor forskel i børnenes hverdag.