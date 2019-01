Børneforestilling med lodder og trisser

Tarm: "Hvad nu hvis - lodder, trisser, bræt og snor" er en børneforestilling med Teater Blik for 2- til 6-årige.

Den kan opleves på Tarm Bibliotek tirsdag 29. januar kl. 10-10.30.

Skuespilleren Gudrun Exner spiller forestillingen om balance, muligheder og konsekvens. Her er brædder der balancerer, vægte der forskydes, kugler der triller, elastikker, snor og pinde. Et gulv og en spiller udfordrer gennem forestillingen rummet, tyngdeloven, balancen og vores evne til at bygge op og bryde ned, udforske, drømme og lege. Man kan bestille gratis billetter på riskbib.dk fra tirsdag 22. januar kl. 10.