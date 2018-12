Børnebørn havde inviteret deres bedsteforældre med i børnehave

Hoven:Der kom bedsteforældre strømmende til fra både nær og fjern, da der forleden var bedsteforældredag i Børnehuset i Hoven.

Det var børnene selv, der havde lavet invitationerne til deres bedsteforældre, og over 20 af den ældre generation havde taget turen til børnehaven.

Først blev de budt velkommen og fik lidt at vide om stedet, og derefter var der rundstykker og kaffe. Derpå underholdt børnene i gymnastiksalen med sang og dans, og endelig var der fri leg for alle. Her blev både spillet, leget og læst, og generationerne hjalp hinanden med at have en helt fantastisk dag.

/cak