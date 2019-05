Børn med særlige behov søger voksne med overskud

Socialrådgivningen, Børn og Familie i Ringkøbing-Skjern Kommune inviterer til rekrutteringsmesse - og til en uforpligtende snak med alle, der kunne tænke sig at indgå i et samarbejde omkring kommunens børn og unge.

- Vi oplever til tider udfordringer med at finde pleje-, aflastnings- eller fritidsfamilier - samt barnepiger og personer, der kan yde støtte under ledsagerordningen og til forældre med anbragte børn, fortæller Lise Friis, leder af Socialrådgivningen, i en pressemeddelelse.

Ringkøbing-Skjern: Har du lyst til at hjælpe børn med særlige behov og deres familier - og tid og overskud at give ud af. Så er det måske lige dig, Socialrådgivningen i Ringkøbing-Skjern Kommune leder efter.

Derfor holder man rekrutteringsmessen; det bliver i Rådhushallen i Ringkøbing 6. juni kl. 17-20. Her er alle interesserede velkomne til at komme og tale med blandt andre socialrådgivere og familieplejekonsulenter for at høre mere om mulighederne for at række medborgere en hjælpende hånd.

Socialtilsyn Midt vil også være til stede. Det er dem, der godkender og fører tilsyn med de pleje- og aflastningsfamilier, der skal arbejde med udsatte børn og unge.