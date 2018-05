Børn folder Alices eventyrland ud

Musikskolens billedkunst- og drama- og mix-hold har siden september blandet de fire dele sammen til en forestilling, som har premiere i Mejeriet på fredag. I disse dage er de sidste kostumer til den fantasifulde fortælling ved at blive lavet og de 15 børn, der går i 3.-7. klasse, har travlt med at øve Filurkattens, Hattemagerens og alle de andre figurers replikker.

Prøvede alle roller

Det er Lajla Nielsen-Refs og Tove Lauritsen, der står for holdet, hvor børnene lærer en masse på vejen mod premieren.

- I september gik vi i gang med de indledende øvelser, hvor de lærte om grundprincipperne for drama, men det første, vi lavede, var faktisk rekvisitter til stykket. Børnene har selv lavet de spillekort, som er med i stykket, ligesom de med papmache har skabt Hattemagerens testel, fortæller Tove Lauritsen.

Allerede før jul havde børnene spillet stykket igennem to gange for at lære det at kende. Men det var uden at have faste roller, så alle børn har været alle figurer undervejs.

- Det betyder, at de hver især kan komme med ideer til de forskellige roller og kan give hinanden et bud på, hvordan frøen taler, og hvordan hattemageren opfører sig. Og da rollerne blev fordelt, var alle glade for deres rolle, fordi de forstår, at det er godt at hjælpe hinanden, fortæller Lajla Nielsen-Refs.