Børn fik forsmag på julen

Borris: Over 150 børn fra børnehaver og 0. - 3.-klasse fra Borris og Faster skoler fik forleden en forsmag på julen. De samledes i Borris Kirke, der i anledning af den stundende højtid havde fået besøg af englen Gabriels lillesøster Gabriella.

Ikke bare kunne Gabriella fortælle om, at der var en helt særlig dreng, der havde fødselsdag juleaften. Hun fik også børnene til synge fødselsdagssang og råbe hurra, så lysene blinkede. Meget godt havde hun gemt i sin himmelske skattekiste, der både kunne bruges til trylleri og leg. Men det bedste kom til sidst. Her kom Gabriel og fortalte om, hvordan hyrderne fik at vide, at Jesusbarnet er hele verdens frelser. /EXP