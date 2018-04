Bølling: Bølling blev gjort forårsklar lørdag. I det dejlige forårsvejr, trods kulden, var 30 personer - voksne og børn - mødt op for at samle affald langs indfaldsvejene og feje gaderne og reparere flagstænger, så Bølling kan fremstå ren og pyntet til foråret. Der blev som sædvanlig afsluttet med en hyggelig brunch i forsamlingshuset, hvor man kunne få hilst på naboer og bekendte.

- Det er jo en dejlig tid vi går i møde, og det er dejligt at arbejde sammen om forskellige projekter - det giver et fantastisk sammenhold siger Bølling Sogneforenings formand, Berit Ærø Bollerup.

- Vores by er tip top klar til foråret. Lige nu arbejder vi med at skabe en dejlig plads mellem forsamlingshuset og stadion. Men vi arbejder hele tiden på at forbedre og forskønne den dejlige by - de senere år har vi fået nye mål på stadion, kommunen har indrettet vores genbrugsplads både pænt og diskret. Vi har lavet en aftale med kommunen, så vi selv holder stadion - til en væsentlig højere standard end den kommunen ellers tilbyder, vi har fået fjernet et par grimme huse, hvor vi laver nogle dejlige grønne pladser, vi har plantet en frugtlund og fået indrettet Damslund med shelter og madpakkehus. Damslund er en offentlig tilgængelig naturperle syd for Bølling. Vi arbejder også for at få etableret en cykelsti til Skjern i samarbejde med Faster, som også mangler denne sikre forbindelse.

- Det er en fornøjelse at være koordinator for alle disse arbejdsgrupper, hvor så mange engagerede borgere løfter i flok, slutter Berit Ærø Bollerup.