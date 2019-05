Bøf, biler - og en snak om kræft

SKJERN: Om det ligefrem var en kost, diætisterne hos Kræftens Bekæmpelse ville anbefale, står lidt hen i det uvisse ...

Men de bøfsandwich, svømmende i brun sovs, som Pagoden i Ølgod serverede for de 80 fremmødte, så i alt fald indbydende ud.

Rigtig herremad!

Og herrer var, hvad Kræftens Bekæmpelse Tarm-Skjern-Videbæk havde indbudt til lørdag i Løven Bilmuseum. "Blå lørdag".

- Kvinderne har deres "Lyserød lørdag", men intetsteds i Danmark har mændene noget, der ligner, fastslog Anders Vestergaard Pedersen.

Han sidder sammen med Per Nørgaard og Per Dam i bestyrelsen i Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling, og de havde snakket sammen om at lave noget for mænd.

- Vi kommer ikke uden om, at mænd ikke er så gode som kvinder til at gå til læge, sagde Anders Vestergaard Pedersen.

Så hvordan lokke mændene af huse?

Ved et arrangement i Kræftens Bekæmpelse kom Per Nørgaard til at sidde ved samme bord som tidligere chefpolitiinspektør Per Larsen, og spurgte, om ikke han snart skulle en tur forbi Skjern.

- Det var der ikke planer om; men han ville gerne komme, hvis vi kunne finde på noget, siger Per Nørgaard.

- Vi nedsatte så en arbejdsgruppe, og blev enige om, at hvad kunne være mere "mandeagtigt" end en dag med bøf, biler og gode historier. Ved samme lejlighed kunne vi jo også fortælle om kræft, og hvilke symptomer, man som mand skal være opmærksom på.

Tidligere praktiserende læge, Lars Foged, var med på ideen.

Og lørdag mødte 80 herrer så op i Løven Bilmuseum, hvor den først stod på foredrag ved Per Larsen, der jo også kender alt til kræft, efterfulgt af bøf, rundvisning i bilmuseet og foredrag ved Lars Foged.

- Det er gået godt, og vi håber på, at Blå Lørdag bliver en tilbagevendende begivenhed, sagde Per Nørgaard.

Både bøffer, biler og fortællinger var i alt fald i særklasse!