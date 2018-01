Tirsdagens kontrol gav både bøder og klip i kørekortet ved Amagerskolen i Skjern. Her havde politiet fokus på at gøre skolevejene mere sikre. Foto: Michael Bager/Arkiv.

Politiet havde tirsdag morgen en god kontrol ved Amagerskolen i Skjern, men betjentene slap ikke for at lufte bødeblokken.

Skjern: Temperaturen siger -2 grader tirsdag klokken 07:20 foran Amagerskolen i Skjern. Vejen er iset godt til, og der er fuldt fokus fra de cyklister, der så småt er ved at ankomme til dagens undervisning. På Klostervej har to politibetjente taget opstilling i hver sin ende. Politikommissær Jørgen Christensen og kollegaen Jeppe Moslund skal holde øje med både billister og cyklister tirsdag morgen, for de er en del af den kampagne, der i uge 2 sætter fokus på sikre skoleveje. De to betjente har et klart mål for morgenen: - Vi kigger på, om cyklerne har lys på, og om de, der kommer i bil, er spændt fast, siger Jørgen Christensen.

Vi har en forælder, der er spændt fast, mens det 14-årige barn, der er med i bilen, ikke er spændt fast. Chaufføren er irriteret over, at barnet ikke har spændt sig fast, men ansvaret ligger klart hos den voksne her. Jeppe Moslund, betjent hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Overtrædelser ved Amagerskolen Følgende overtrædelser fandt sted tirsdag morgen ved Amagerskolen.En billist uden sele og børn med sele.



En billist med chaufføren spændt fast og 14-årigt barn uden sele.



Tre overtrædelser for at cykle uden lys.



Der blev både uddelt bøder og et enkelt klip i kørekortet foran Amagerskolen.

Et skidt forbillede Jørgen Christensen hilser pænt på tirsdagens skolepatrulje, inden han kan konstatere: - Det ser rigtig godt ud indtil videre. Børnene har lys på, selvom nogle af lygterne er lidt for svage. Knapt når han at færdiggøre sin sætning, inden han sætter kurs mod vejen. En grå personbil skal have besøg af betjenten og bliver kaldt ind på parkeringspladsen. I den er en forælder og flere børn: - Vi har en voksen, som ikke har sele på. Dog er børnene spændt fast. Det er dog alvorligt, for forældrene er forbilleder, som børnene efterligner, udtaler Jørgen Christensen.

Barn uden sele Billisten bliver morgenens største fangst hos Jørgen Christensen, men nede i den anden ende af Klostervej er der også bid. Jeppe Moslund har standset en bil, og her ser det mere alvorligt ud: - Vi har en forælder, der er spændt fast, mens det 14-årige barn, der er med i bilen, ikke er spændt fast. Chaufføren er irriteret over, at barnet ikke har spændt sig fast, men ansvaret ligger klart hos den voksne her, understreger Jeppe Moslund. Forseelsen koster en bøde og et klip i kørekortet til billisten. Jørgen Christensen kommer til for at gøre status for dagen, men Jeppe Moslund har bid på ny. Denne gang på cykelfronten, hvor han stopper en cyklist uden lys. - Det giver en bøde på 500 kroner, fortæller Jeppe Moslund og bliver suppleret af sin kollega: - Når man køre uden lys og er under 15 år gammel, ringer vi hjem til forældrene, så der kan komme styr på det, inden de modtager et brev om 14 dage, udtaler Jørgen Christensen.