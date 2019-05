Bødeblokken blev brugt flittigt: Fulde folk og grimme ord prægede nattelivet

SKJERN/BORRIS/VIDEBÆK: Der blev festet igennem i weekenden, specielt på det velbesøgte Dalager Marked ved Borris, hvor der blev skænket en masse kolde fadøl.

Mens langt de fleste formåede at opføre sig ordentligt på trods af en stigende alkoholpromille, var der dog enkelte, der fik en hilsen med hjem fra ordensmagten.

En enkelt ung mand fik en bøde for at tisse i al offentlighed, mens en 30-årig mand fra Grønbjerg var årsag til en smule tumult natten til lørdag ved halv to-tiden. Han havde dog ikke til sinds at følge politiets anvisninger og truede betjentene, så han blev anholdt.

Lidt senere, kl. 02.11 samme nat syntes en 24-årig mand fra Borris, at han ville have opmærksomhed fra en kvindelig betjent ved at råde "fucking lækker pansersvin". Opmærksomhed fik han da også, om end det var i form af en sigtelse for fornærmelig tale og en sigtelse for ikke at ville oplyse navn og adresse, da han blev spurgt.