Bøde 10.000 kroner: Venstre straffet i sag om glemt partistøtte

Det koster Venstre i Region Midtjylland en bøde på 10.000 kroner, at partistøttebidrag på over 20.000 kroner i en fire-årig periode aldrig blev indberettet. Tegning: Jens Nex

For første gang bliver et parti nu straffet for at overtræde loven om indberetning af støttebidrag over 20.000 kroner. Regionsformand lægger sig fladt ned. Bøden er betalt.

Ringkøbing-Skjern: 10.000 kroner. Så meget koster det Venstre i Region Midtjylland, at en tidligere formand og kasserer ikke havde orden i regnskaberne. Gennem en fire-årig periode fik de to herrer aldrig indberettet partistøtte på over 20.000 kroner, som loven kræver. - Vi lægger os fladt ned. Politiet har vurderet, at forseelsen skal koste os en bøde på 10.000 kroner, og det har vi taget til efterretning. Bøden er betalt, og dermed er sagen lukket, siger Jens Nicolai Vejlgaard, der blev indsat som formand for netop at rydde op i regnskabsrodet, da sagen kom frem.

Seier blandt støtterne Venstre har aldrig villet oplyse, hvor mange penge der ikke blev indberettet, ligesom man heller ikke har ønsket at oplyse, hvilke folketingskandidater i Midt- og Vestjylland som har modtaget støtten. Sikkert er det, at pengene er kommet fra i alt 16 bidragydere - den mest prominente er milliardær og Saxo Bank-stifter Lars Seier Christensen, men også virksomheder og erhvervsklubber var blandt støtterne. Det var Venstre selv, der opdagede den manglende indberetning. Det fik de ansvarlige bestyrelsesmedlemmer til at trække sig. Efterfølgende blev regnskaberne kulegravet. Politiet har efterfølgende brugt et års tid på at nå frem til en afgørelse. Ifølge Jens Nicolai Vejlgaard vil partiet ikke gøre mere i sagen i forhold til de to tidligere bestyrelsesmedlemmer. Det er første gang i historien, at et parti bliver straffet for at overtræde loven om indberetning af partistøtte. - Sanktionsmulighederne er ikke tidligere blevet brugt. Derfor er det interessant, at det nu sker for første gang. Det sender et signal om, at de meget beskedne regler om åbenhed vedrørende partiernes økonomi, vi har, skal overholdes," siger partistøtteekspert og juraprofessor Jørgen Albæk Jensen fra Aarhus Universitet til Politiken.

Sker ikke igen Venstres regionsformand Jens Nicolai Vejlgaard erkender, at der er tale om en øv-sag, som Venstres organisation heller ikke er begejstret for. Hos Venstre indledte man allerede sidste år en kampagne for at informere bestyrelsesmedlemmerne om reglerne for indberetning af partistøtte, oplyser Jens Nicolai Vejlgaard. - Det er vigtigt, at reglerne bliver overholdt. Nu er alle gjort opmærksom på det igen, så vi undgår lignende sager i fremtiden. Så det kommer ikke til at ske igen, garanterer han. Det er Venstre i Region Midtjylland selv, som har betalt bøden på de 10.000 kroner.