Bodil Jørgensen hev stolene væk under Tarm Menighedsråd

Tarm: - Det gik simpelthen over alt forventning.

Så kort kan foredraget med 57-årige Bodil Jørgensen på Blåkilde Efterskole opsummeres. Ordene kommer fra menighedsrådsmedlem Else Thorup, som var med til at arrangere foredraget med den populære skuespiller.

Her fortalte skuespilleren, der er kendt fra TV-programmer som Rytteriet, Badehotellet som Molly Andersen

Hvert år holder Tarm pastorat et arrangement sammen med Blåkilde Efterskole og Tarm Kirke, men tilslutningen har ikke været ret stor, forklarer Else Thorup. Derfor måtte man gøre noget.

Dette "noget" blev til et foredrag med skuespilleren Bodil Jørgensen. Selvom Danmark og Egypten skulle møde hinanden til VM i håndbold i Herning samme aften, måtte hun kunne trække folk af huse, lød ræsonnementet.

Og det kunne hun, men i et helt, helt andet omfang, end arrangørerne havde regnet med.

- Vi var da forberedt på at skulle slæbe nogle folk af huse, men vi havde ikke regnet med, at der kom så mange. De blev bare ved med at komme, siger Else Thorup.

De første gæster begyndte at dukke op en times tid før foredraget. På dette tidspunkt var der stillet omkring 150 stole op, men det viste sig hurtigt at være langt fra nok.

Derfor blev efterskolens elever sat til at slæbe stole ind, og slæbe stole ind. Det fortsatte, indtil foredraget skulle starte. Det var på samme tidspunkt, man besluttede, at der ikke måtte komme flere deltagere ind på grund af brandsikkerheden. Her lød deltagertallet på svimlende 645 deltagere.

- Vi kunne ikke følge med ved entrekassen. Det var helt vildt. Vi kunne simpelthen ikke få armene ned, siger Else Thorup.