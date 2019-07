Blotter på spil: Han trækker bukserne ned og viser alt, hvad han har

SKJERN: De seneste dages hedebølge har betydet mange letpåklædte mennesker i det danske sommerland, men det syn, der mødte en 43-årig kvinde fra Skjern, da hun søndag formiddag gik en tur ved Skjern Camping og mødte en ung mand, var dog alligevel mere letpåklædt, end hun med rette kunne forvente.

- Han trækker bukserne ned og viser alt frem, han kan, fortæller politikommissær Bjarne Højgaard fra lokalpolitiet i Ringkøbing, som fik et opkald fra den rystede kvinde ved 8.30-tiden.

Et par af de lokale betjente fik et deja-vu og hoppede i patruljevognen med retning mod Skjern. Det er nemlig langt fra første gang, at kvinder har mødt en blotter nær campingpladsen, så betjentene vidste, hvor de kunne finde den unge mand, som i forvejen har otte sigtelser liggende for at blotte sit køn for kvinder ved campingpladsen.

- Han erkendte, at han havde gjort det, siger Bjarne Højgaard.

Sagen, som altså er den niende i rækken, blev derfor lagt oven i stakken med de otte andre tilfælde af blufærdighedskrænkelse, som er på vej i retten. Den unge mand skal dog mentalundersøges, førend han kan blive straffet for sin trang til at droppe benklæderne.