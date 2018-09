Person, politiet i forvejen kender til, har ringet og fortalt, at det nok var ham, en kvinde så stå ganske nøgen ved sti i Skjern.

SKJERN: Lokalpolitiet er blevet ringet op af en mand, der sagde, at det nok var ham, en kvinde tidligere på ugen anmeldte for blotteri.

Anmelderen, en 58-årig kvinde fra Skjern, var tirsdag eftermiddag ved 16-tiden ude på en gåtur på stien ved Oldagerallé og Birkvej.

På sin vej mod åen stødte hun på en mand, der havde smidt alt tøjet ved parkeringsområdet. Kvinden undgår at kigge på manden, men skynder sig fra stedet, og anmeldte det senere til politiet.

Kvinden har forklaret politiet, at hun kort forinden havde set manden fuldt påklædt stå ved siden af sin cykel, hvor han stod og talte med en anden mand, der var på racercykel og iført cykeltøj. Hun så efterfølgende manden med cykeltøjet køre fra stedet.

Da hun lidt senere når ned til et parkeringsområde ved åen, mødte hun så den anden mand - nu ganske nøgen.

Torsdag ringede en mand fra lokalområdet så til politiet, og sagde, at det nok var ham, kvinden havde set. Politiet vil nu tage ud til manden for at få en snak med ham og finde ud af, om det rent faktisk var ham, der havde smidt tøjet.

Manden på racercyklen har ikke givet sig til kende.