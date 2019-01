TARM: En 24-årig mand fra Skjerns opland fik sig en forskrækkelse ud over det sædvanlige, da hans bil i aftes ved 20-tiden begyndte at opføre sig underligt. Manden kørte ad Vejlevej i vestlig retning, og ud for nr. 53 lød der pludseligt et skrald fra bilens bagtøj. Samtidig blokerede baghjulene, så bilen kom i skred, røg i grøften og væltede rundt på taget. Den 24-årige slap udelukkende med forskrækkelsen og fik ikke fysiske skader, fortæller lokalpolitiet i Ringkøbing.