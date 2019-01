Blodtappersagen: Så mange penge får drengen

Herning/Skjern: Dommen over den 36-årig kvinde fra Skjern, der ved retten i Herning står tiltalt for at have tappet blod fra sin søn i flere år, falder i næste uge.

Men allerede nu er det afgjort hvor stor en erstatning, den nu otteårige dreng får.

Advokat Bjarne Lund Jørgensen fra Ringkøbing har som bistandsadvokat for drengen fremsat et krav om torterstatning på 80.000 kroner. Kravet er rettet mod moren, som vedgår kravet.

Er hun ikke i stand til at betale pengene, vil staten træde til med betalingen. Pengene vil blive placeret i Overformynderiet.

- Der findes ingen fortilfælde for erstatning i Münchhausen by proxy-sager, så jeg har sammenlignet med voldssager mod børn, hvor der er udbetalt erstatninger op til 100.000 kroner, siger Bjarne Lund Jørgensen.

I en retsmedicinsk erklæring er det nævnt, at mishandlingen kan skyldes, at den 36-årige kvinde lider af Münchhausen by proxy - også kaldet medicinsk børnemishandling - og derfor fastholdt sønnen i et sygdomsforløb.

I erstatningskravet tages der forbehold for, at drengen senere kan få psykiske og fysiske skader, som så skal medtages.