Blodtappersagen: Læs moderens tilståelse

Herning: I retten i Herning har den 36-årige kvinde, der står tiltalt i blodtappersagen, erklæret sig skyldig i at have tappet blod og lider af Münchhausen by proxy. Tilståelsen er afleveret skriftligt på et stykke papir, som hendes forsvarer René Knudsen har runddelt til dommere og nævninge. Hun har altså ikke erklæret sig skyldig i den grovere paragraf, som hun er tiltalt for.

Tilståelsen lyder:

Tiltalte erklærer sig skyldig i overtrædelse af principalt straffelovens paragraf 244, subsidiært paragraf 245, stk. 2, ved i en periode på anslået 2-3 år at - i forbindelse med rensning af indlagt CVK (centralt venkateter) - have tappet blod i et større omfang end nødvendigt med den følge, at (forurettede) skulle have modtaget blodtransfusioner i et større antal tilfælde, end hvad der ellers var påkrævet.

Tiltalte erkender samtidig, at tapningen af blod er sket uden lægefaglig begrundelse og under påvirkningen af lidelsen Münchhausen by proxy - også benævnt medicinsk børnemishandling.

Tiltalte erkender samtidig det på vegne af forurettede krav, svarende til et beløb på 80.000 kroner, der udgør krav om godtgørelse for tort.

Tiltalte anerkender påstanden om, at hun i en periode på tre år regnet fra udstået straf, ikke må udøve virke som sygeplejerske.