Bliver Skjern Kirkes orgel benyttet nok?

SKJERN: Peder Mikkelsen fra Skjern var forundret, da han læste årsprogrammet for Skjern Kirke.

Ikke et eneste sted kunne han finde en orgelkoncert, og det falder det tidligere menighedsrådsmedlem noget for brystet. Han var med til at planlægge anskaffelsen af det nuværende orgel, der blev bygget af Marcussen & Søn i 1989. En betydelig investering, der blev mulig med en gave fra brødrene Jens og Hans Hansen, Ganer Mølle. Et orgel med 27 stemmer, der afløste et Frobenius-orgel fra 1940, som til sammenligning havde 15 stemmer. Dengang blev det sagt, at orgelet i Skjern Kirke var noget af det fremmeste af slagsen i hele Vestjylland, og at det kunne bringe den lokale kirkemusik op i en ny liga, og trække koncerter til.

Nu, så mange år senere, mener Peder Mikkelsen ikke, at orgelets potentiale bliver udnyttet fuldt ud. Han kunne sagtens forestille sig, at der kom koncerter til Skjern, sådan som det sker i Tarm Kirke og i Ringkøbing Kirke, og hvis man mener, at det er fordi en orgelkoncert ikke trækker nok folk til, så mener Peder Mikkelsen ikke, at det argument holder.

- Man kan jo også risikere, at der kun kommer mellem 50 og 60 til en gudstjeneste, men selvom det sker, så aflyser man jo ikke gudstjenesten af den grund, siger Peder Mikkelsen.