Blæsende 2. juledag med kraftige vindstød, lokalt op til stormstyrke

Ringkøbing-Skjern: Hold godt på hat, briller og tagsten i dag. Dmi lover vindstød af stormstyrke:

Her er den vejrudsigt, der blev sendt ud sent i går aftes:

"2. juledag starter med regn og kraftig blæst tæt ved den jydske Vestkyst, her ventes en kuling til hård kuling omkring syd, med vindstød der lokalt kan nå stormstyrke. Sidst på formiddagen løb går vinden i sydvest og det klarer op, dog en del byger, vinden vil i den forbindelse aftage en smule, men når der kigger en byge forbi kan vindstødene igen lokalt nå op på stormstyrke.

Derfor har vi et varsel ude om vindstød af stormstyrke for området tæt ved Vestkysten for perioden 7-15. Den præcise styrke af vindstødene, samt præcist hvilket område der bliver hårdest ramt, er dog endnu lidt usikker. Dette skyldes at der stadig er lidt usikkerhed om banen af et kraftigt lavtryk, der i morgen ventes at ligge sydvest for Norge og herefter bevæge sig mod nordnordøst.

I resten af landet kan der i dagens løb forventes vindstød af hård eller stormende kuling mange steder. DMI måler vindstød som en 3 sekunders middelværdi af vindens maksimale styrke, mens middelvinden måles som en middelværdi over 10 minutter.

Vi følger vejrudvikling og opdaterer varslet hvis det skulle blive nødvendigt."