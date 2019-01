Gruppen af elever, der oplevede et pres for at komme gennem uddannelsessystemet, var stigende på Blåkilde Efterskole. Løsningen var at give dem noget i hånden, så de kunne koncentrere sig om det, og nu skal alle elever i 10. klasse på efterskolen lære et håndværk, som de kan bruge som et pusterum, når tingene spidser til.