Bjarte Myrhol og Emil Nielsen var afgørende for Skjern

Store præstationer af stregspiller Bjarte Myrhol - igen igen - og målmand Emil Nielsen var med til at sikre Skjern Håndbold en sejr på 32-29 ude over Nordsjælland Håndbold.

Helsinge: Bjarte Myrhol har været på Divisionsforeningen Håndbolds rundens hold syv gange i 21 runder. Og det skal nok blive til otte gange, når det næste hold bliver præsenteret.

For Bjarte Myrhol var ganske enkelt ustoppelig, da Skjern Håndbold spillede i den gamle hal i Helsinge onsdag aften. Nordsjælland snakkede og snakkede om at bremse Myrhol, når der var time-out. Intet hjalp. Bjarte Myrhol scorede ni mål på ti forsøg, og afbrænderen kom i en situation, hvor han ikke lige fik fat i et indspil. Ud over det tilkæmpede Bjarte Myrhol sig en stribe straffekast, så anføreren var den helt store profil i Skjerns sejr på 32-29.

Myrhols præstation blev fulgt godt op af målmand Emil Nielsen. Tibor Ivanisevic var selvfølgelig startet i målet efter sin brandkamp i søndags, og han havde to redninger på straffekast. Men der manglede lidt redninger i de første ti minutter af anden halvleg, hvilket fik Skjern til at skifte Emil Nielsen ind. Med succes. Emil Nielsen reddede ganske enkelt otte af 16 forsøg.

- Emil var afgørende. Ellers tror jeg, vi havde tabt, lød det rosende fra Kasper Søndergaard umiddelbart efter kampen.

Skjern spillede ikke den bedste kamp. Fra start blev der brændt rigeligt, der blev lavet for mange tekniske fejl, hvor af Jesper Konradsson havde hovedparten. Det var som om, spillet manglede rytme. Skjern kom for tæt på Nordsjællands forsvar, og det resulterede i rigtig mange spilstop.

Det var lige frem til 11-11. Selv om Kasper Søndergaard på det tidspunkt sendte straffekast på stolpen som afløser for en lårskadet Anders Eggert, så lykkedes det dog Skjern at bringe sig foran 15-11. Den føring holdt til 17-13 ved pausen.

Et par tidlige udvisninger til Skjern i anden halvleg hjalp Nordsjælland tilbage. Fem mål på stribe skaffede hjemmeholdets første - og sidste - føring ved 20-19.

Skjern fik kontrol igen. I overtal vandt Skjern 2-1, Emil Nielsen havde redninger, og Skjern fik en ny føring på fire mål.

Igen kom hjemmeholdet tilbage. Det fik Skjerns træner Ole Nørgaard til at kræve af sine spillere, at de skulle være skarpere på opgaverne i forsvaret. Der havde været store problemer med at lukke ned for den tidligere Videbæk/Fiskbæk-stregspiller Dan Beck Hansen, som spillede en meget stor kamp.

Ved 28-26 havde Emil Nielsen først en redning på frit forsøg, og i næste angreb havde målmanden en dobbeltredning. Nordsjælland udnyttede dog igen en overtal, så godt to minutter før tid var føringen skrumpet til 29-28. Heldigvis fik Christoffer Cichosz med stor energi øget til 30-28, og så kørte rutinerede Skjern endnu en sejr hjem.