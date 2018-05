Bjarte Myrhol: Vi har intet vundet endnu

Emil Nielsen var på nippet til at blive skiftet ud, men så begyndte han at levere de redninger, der trak Skjern Håndbold frem til en uimodståelig slutspurt mod GOG.

Skjern: - Selvfølgelig var det dejligt at vinde en meget vigtig kamp. Men et eller andet sted betyder det ingenting. Vi har intet vundet endnu, og de næste kampe er endnu vigtigere.

Skjern Håndbolds anfører Bjarte Myrhol er ikke typen, der lader sig rive med, bare fordi han er i en DM-finale. Der er altså stadig et stort arbejde, der skal laves, og det kan man være helt sikker på, nordmanden nok skal gøre klart for holdkammeraterne frem mod kampene mod BSV.

Bjarte Myrhol var selv en vigtig brik i sejren over GOG med stor arbejdsindsats og otte scoringer. Men det var nu andre ting, han pegede på som afgørende for, at Skjern vandt semifinalen.

- Vi havde virkelig brug for nogle redninger for at få noget energi banket ind på holdet. De redninger leverede Emil Nielsen på det helt rigtige tidspunkt i kampen. Vi vidste jo godt, at GOG er gode. Men vi vidste også, at hvis vi kunne fortsætte med at presse dem, så ville fejlene komme. Den mulighed gik vi efter, muligheden kom, og så slog vi til, sagde Bjarte Myrhol.

Træner Ole Nørgaard var lettet.

- GOG havde jo initiativet i 45 minutter, og det var tæt på, de havde lukket sækken. Men en kamp varer 60 minutter, og i håndbold kan tingene hurtigt ændre sig. Da tingene vendte, gik det virkeligt stærkt, efter ikke ret meget var gået vores vej frem til 26-23, sagde Ole Nørgaard.

Han pegede på flere ting, der blev afgørende.

- Først og fremmest var det Emil Nielsen, der havde meget afgørende redninger. Og mange af dem. Vi fik virkelig at se, hvor meget målmænd betyder. Jeg var tæt på at skifte ham ud, da han pludselig kom i gang. Ved 26-23 satte vi også Eivind Tangen på højre back i stedet for en Kasper Søndergaard, der var helt uden kræfter. Eivind tog virkelig ansvar med flotte scoringer, og det var meget vigtigt for os at få pres og skudstyrke fra den side, for det gav lidt mere plads i den anden side til Markus Olsson, som udnyttede det fornemt med en stribe flotte mål. Men i det hele taget steppede mange op. Anders Eggert var sikker på sine straffekast, Bjarte Myrhol var sikker i afslutninger og så videre. På rå vilje fik vi sikret os den finaleplads, vi så brændende ønskede os, fortalte Ole Nørgaard.

Den finale glæder Christoffer Cichosz sig til.

- Det er forløsende at være i finalen. Vi har spillet en rigtig god sæson og fortjener den her finale. Vi havde det svært i første halvleg, men vi viste god moral og kom tilbage i kampen. Publikum var fantastiske, og det hjalp os. Nu kan vi nyde det, og allerede i morgen kigger vi frem mod finalen, sagde Christoffer Cichosz.

- Jesper Konradsson havde også ros til publikum.

- Tilskuerne ligger et godt pres på GOG og bakker os op. Det var en syg kamp. De første 35-40 minutter arbejder vi virkelig hårdt for vores mål, men det blev en vild afslutning. Vi får nogle redninger, og GOG bliver måske en smule presset, da vi kommer foran. I aften skal vi nyde sejren, men i morgen ser vi frem mod første finalekamp på søndag på hjemmebane. Der har vi brug for samme store opbakning, sagde Jesper Konradsson.