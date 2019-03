Bilister kører med narko

LEM/HEE: En 38-årig mand fra Lem og en 25-årig mand fra Hee blev begge standset af politiet søndag. Den 38-årige kørte bil i Skolegade i Lem ved 17.30-tiden med amfetamin i blodet endda på trods af, at han er frakendt sit kørekort. Makkeren, som lånte bilen til den 38-årige, får også en sigtelse, fordi man ikke må låne sit køretøj til en, der ikke har kørekort. Den 25-årige mand fra Hee, der blev standset på Overvej i Hee ved 19-tiden, måtte gerne køre bil, bortset fra at han havde røget cannabis. Så han blev også sigtet for at køre med euforiserende stoffer i blodet.