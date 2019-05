Bilist tog flugten efter sammenstød: Politi har hverken nummerplade eller signalement

Bilisten, der blev kørt ind i, noterede en nummerplade, men nummeret viste sig at at være forkert, så nu står politiet uden spor.

TARM/FOERSUM: Onsdag formiddag stak en bilist af, efter han eller hun var kørt op i bilen foran. Sammenstødet på Åboulevarden i Tarm fik bilisten foran til at notere flugtbilistens nummerplade, men det noterede viste sig ikke at stemme.

Fordi politiet ikke har et signalement af bilen, der stak af, er politiet derfor nu uden spor i sagen om onsdagens sammenstød.

Et halvt døgn senere skete der endnu et sammenstød i den sydlige del af kommunen. Klokken 00.38 natten til torsdag kørte en tysk bilist ind i et rådyr ved Egvadvej og Vardevej syd for Tarm ikke så langt fra Foersum. Bilisten slap uskadt, men det samme kunne ikke siges om rådyret og tyskerens bil.