Bilist stoppet med alkohol og stoffer i blodet

TARM: En rutinemæssig standsning af en bilist på Åboulevarden i Tarm klokken 02.10 natten til søndag viste sig at være den rigtige beslutning for Politiet.

Da man fik taget prøver af føreren af bilen, som er en 22-årig mand fra Ringkøbing, viste det ifølge politiets oplysninger sig, at manden ikke alene var under indflydelse af alkohol. Det viste sig også, at manden havde indtaget narkotika eller bevidsthedspåvirkende medicin, og derfor er han også sigtet for kørselunder paragraf 54, som betyder, at manden har bevidsthedspåvirkende stoffer i blodet.

Politiet har endnu ikke den helt nøjagtige promille, men venter på svaret fra en blodprøve.