Bilist stjal briller fra modkørende

SDR. VIUM: To varebiler kom torsdag kl. 7.20 lidt for tæt på, da de passerede hinanden på Sdr. Viumvej. Spejlene klappede sammen og nogle blinklys blev ødelagt. Derfor standsede begge chauffører for at udveksle informationer.

Den ene, en 65-årig mand fra Sdr. Vium, blev dog noget overrasket over den drejning, som situationen pludselig tog. Den anden mand rakte nemlig sin arm ind i hans varevogn og tog hans briller, hvorefter han kørte væk i sin gule og orange varevogn. Den 65-årige nåede ikke at få et ordentligt kig på den orangegule varevogns nummerplade, der kørte væk med hans 12.000 kroner dyre briller.

Det besynderlig tyveri er meldt til politiet.