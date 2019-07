Skjern: En 36-årig mand havde blodet fyldt med noget, man bestemt ikke bør have i årerne, da han blev standset af politiet mandag klokken 10.05 på Klostervej i Skjern.

Manden, der stammer fra Skjern-området, testede nemlig positiv for både at have indtaget cannabis og metamfetamin og blev derfor taget med på stationen.