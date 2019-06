SKJERN: En 16-årig knallertfører fra Toftlund røg en tur i asfalten, da han søndag ved middagstid kørte ad Østergade i Skjern. Årsagen er, at en metalbrun Citröen C3 med lyseblå metalfælge kørte frem fra Nylandsvej. Selvom bilisten kørte stille og roligt, kørte vedkommende alligevel så langt frem på cykelstien, at den unge knallertfører måtte bremse op for at undgå et sammenstød, hvorved han skred ud og væltede. Bilisten steg dog ikke ud af bilen for at hjælpe den unge mand, hvilket er årsagen til, at ordensmagten gerne vil tale med vedkommende.