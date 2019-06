Bilist anholdt: Et politismæk gav hele fire fluer

LØNBORG: Bogstavelig talt er det godt at slå flere fluer med et smæk, og i overført forstand kan det også være en god fornemmelse. En politipatrulje kan i hvert fald klappe sig selv på skuldrene efter at have fået en farlig bilist af vejene torsdag. På Stenbjergvej ved Lønborg mødte patruljen kl. 16.40 en 39-årig bilist fra lokalområdet. Manden var påvirket af både hash og amfetamin. I øvrigt var hans kørekort inddraget, og såmænd om ikke også politiet fandt 0,53 gram amfetamin i bilen. Den 39-årige blev anholdt og sigtet for de fire lovovertrædelser.