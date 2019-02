Bilhus er solgt: Kia-forhandlingen forbliver i Skjern

SKJERN: - Jeg kan sige dig: Det kribler i fingrene for at komme i gang, for det har været et langt og hårdt stykke arbejde for at nå her til.

Man kan se på Dennis Dahl, at han glæder sig, men han er også spændt. For på fredag slår han dørene op som selvstændig med Unique Biler i Erhvervsparken i Skjern.

Kontrakten med importøren er netop underskrevet, og Unique Biler får forhandlingen af Kia i Skjern, og dermed kan Kia-kunderne fortsat komme til samme adresse som hidtil - både for at købe og for at få serviceret deres Kia.

Dennis Dahl har været fire år som værkfører for Burgaard Sørensen i Skjern, der indtil nu har haft Kia-forhandlingen.

I august fandt Dennis Dahl ud af, at forretningen var ved at blive solgt, og Kia stod for at rykke til Ringkøbing.

Dennis Dahl syntes, det ville være synd. For det første ville han gerne bevare arbejdspladserne i Skjern, og for det andet var det så god en arbejdsplads med en stærk holdånd, at der var noget at bygge videre på.

Der var ikke andet at gøre end selv at tage fat - og hele efteråret er gået med at få samlet midler og få trukket i alle snore.

Til sidst lykkedes det. Dennis Dahl fik hovedparten af forretningen, mens Jesper Jepsen og LHJ Invest i Ulfborg deles om resten. LHJ Invest er nemlig en god kunde i huset og ønskede at bevare Kia i Skjern.

- Jeg har ikke haft mange arbejdspladser. Jeg er udlært ved Ford i Tarm, arbejdet som værkfører hos Super Dæk Service og hos Burgaard Sørensen. Mit netværk er her i Skjern, og jeg kan se, at der er et kæmpe grundlag for forretningen i Skjern, siger Dennis Dahl.