BORRIS: En 21-årig mand fra Kibæk fik sig en gedigen rulletur, da han lørdag ved middagstid kørte ad Gåsdalsvej ved Borris. Her mødte han en modkørende og trak ud til højre. Men det betød, at han mistede herredømmet over bilen og rullede rundt på taget. Mens den 21-årige slap uden skader fra trilleturen, fik hans bil skader.