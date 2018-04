Bevidste forbrugere får overskuddet til at stige

SKJERN: Ikke nok med, at forbrugerne lægger flere varer i kurven. De tænker også på, hvilke varer de skal have med hjem.

Det afspejles i Superbrugsen Skjerns årsresultat, der er mere end fordoblet i forhold til 2016. Her var overskuddet på 767.000 kroner, mens det i 2017 var på 1,6 millioner kroner efter skat. Bestyrelsen betegner indtjeningen som bedre end forventet.

- Når vi kigger på tallene, er folk mere bevidste om, hvad de køber, og så er der mere købekraft. Folk tænker ikke over krisen længere, siger brugsforeningens formand, Jan Poulsen, der forklarer, at det især er på økologiske varer, at der er god omsætning.

Gode madvarer er meget attraktive, og der er stor succes med delikatesser. Tilmed er vareudbuddet så stort, at det er nemt for forbrugerne at gå i Brugsen og samle alle indkøb, i stedet for at køre flere steder hen for at få krydset huskesedlen af. Det viser sig også i, at nettoomsætningen er steget med 3,1 millioner kroner, så den nu er nået lige over 100 millioner kroner.