Bevaringsværdige hus står til nedrivningsdom

Forvaltningen lægger op til, at der gives tilladelse til nedrivning af ejendomme i Vedersø og Torsted, der begge har høj bevaringsværdi.

"Efter vores vurdering er bevaringsværdien intakt, og huset er stadig til at redde med en ordentlig oprydning og vedligeholdelse. Vi mener, at man bør afsøge alle muligheder for at redde ejendommen," skriver Bevaringsforeningen.

Bevaringsforeningen peger på, at huset scorer højt på bevaringsskalaen for arkitektur, kulturhusorie, miljømæssig værdi og tilstand og relativt højt for originalitet.

Lyngbakken 3 ejes af Naturstyrelsen Vestjylland, der har haft den udlejet som bolig indtil efteråret 2016. Naturstyrelsen mener dog, at bevaringsværdien er så dårlig, at det stråtækte hus skal nedrives.

VEDERSØ/TORSTED: To stråtækte ejendomme, der begge har karakteren "høj bevaringsværdi", står til at få en nedrivningsdom på tirsdag.

Dårlig tilstand

Naturstyrelsen fastholder dog, at ejendommen er i al for dårlig tilstand, og den kan ikke udstykkes fra fredsskoven. Eneste mulighed er at sælge hele ejendommen, og det finder Naturstyrelsen, ikke kan være meningen, da der så er risiko for, at den spændende hede forsvinder.

Administrationen bakker op om denne holdning, og anbefaler, at der gives tilladelse til nedrivning.

Det samme gælder Kæret 21 i Vedersø. Den nuværende ejer købte ejendommen i 2018, udelukkende for at udvide de eksisterende jordbrugsarealer på ejendommen Kæret 19, og det har ikke været hensigten at anvende bygningerne til udlejning.

At ejendommen har en høj bevaringsværdi, er kommet som en overraskelse for den nye ejer, der fastholder, at ejendommen er i meget dårlig stand.

Heller ikke her kan Ringkøbing Bevaringsforening anbefale en nedrivning, da huset er et fint eksempel på vestjysk bygningskultur.

Administrationen indstiller dog til politikerne, at man giver tilladelse til nedrivning af al bebyggelse på ejendommen, og at området tilbageføres til landbrugsmæssige formål.