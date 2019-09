Bevaringsværdige: Derfor skal disse to gravsten slippe for at blive knust

Ådum: Souschef ved Ringkøbing-skjern Museum Peter Carstenseen har mailet Dagbladet to eksempler på gravsten på Ådum Kirkegård, som, han mener, bør bevares.

"Den ene gravsten bør bevares på grund af stenens udformning. Det er en glasplade, og dem er der kun få af på Ådum Kirkegård, den er over 100 år gammel, og så er afdødes titel opført som fæster. Det er en betegnelse for en bonde, som har ret til at dyrke noget herregårdsjord med at betale herremanden for det eller ved at arbejde det af hos herremanden. Fæstevæsenet blev først afviklet ved lovgivning i 1919. Det er første gang jeg ser det som en titel på en gravsten".

"Den anden gravsten er bevaringsværdig, fordi afdøde er Dannebrogsmand og sognefoged. Udmærkelsen som dannebrogsmand blev tildelt "enhver, der ved klog og redelig Stræben for Brødres Vel og ved ædel Daad i en engere Kreds har gavnet Fædrelandet". Udmærkelsen rangerede lavere end Ridderkorset og blev typisk tildelt sognefogeder, stationsforstandere, fyrpassere samt veteraner fra 1848 og 1864. Et af kriterierne for registreringen som bevaringsværdig er, at der er tale om et gravminde, der "bevarer mindet om fortjenstfulde mænd og kvinder". Det kriterie mener jeg, man opfylder, når man har fået tildelt Dannebrogsordnen.