'Bevar Tarm Bibliotek': Borgere i tusindvis skriver under på valgsteder

Tarm Bibliotek er i fare for at lukke. Lokale borgere bruger valgdagen på at samle underskrifter i et forsøg på at redde det.

Tarm: I indgang til Tarm Idrætscenter flokkes flere mennesker omkring en række borde. Ikke valgborde. Borde, hvor man bliver mødt med beskeden: "Vil du være med til at redde Tarm Bibliotek?"

Biblioteket, der er selvbetjent, er lukningstruet på grund af de besparelser, som Ringkøbing-Skjern Kommune skal finde. 300 millioner kroner på fire år. Derfor har en række frivillige organiseret en underskriftindsamling.

- Det er rigtig vigtigt for en by som Tarm, der har mistet nogle kommunale institutioner, og hvor butikkerne lukker, at have nogle muligheder som bibliotek og skoler, hvis det stadig skal være attraktivt at bo her, siger Hanne Laier, der er en af idékvinderne bag underskriftindsamlingen.

- Biblioteket har en central funktion. Det bliver brugt at skolebørn, ældre mennesker og dagplejere. Læserbreve er fine, men vi også nødt til at gøre noget andet og noget mere for at synliggøre vores sag. Det var oplagt at bruge valgdagen til at samle underskrifter. Og centerlederen var med på idéen, siger hun.

Nogle af dem, der har skrevet under på "Bevar Tarm Bibliotek", er familien Nygaard. Mor Mette har skrevet under, fordi hun synes, det er rart med et bibliotek, som børnene kan bruge.

- Jeg har næsten lige været der for at låne bøger til en skoleopgave. Nogen gange er jeg der også bare for at låne en bog. Jeg kan godt lide at læse Harry Potter, siger 13-årige Matilde Nygaard, der også skrev under.