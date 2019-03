Betinget fængsel til svindeldømt Skjern-par

Et ægtepar fra Skjern er ved landsretten dømt for at have snydt kommunen for 235.000 kroner i fleksjobydelse, fordi manden arbejdere langt mere, end han var visiteret til.

Viborg: Der var lagt op til sværdslag i en retssag om socialt bedrageri fra Skjern, som var for Vestre Landsret i Viborg onsdag. Sagen var nemlig anket til denne retsinstans af både de to tiltalte og anklagemyndigheden, efter de tiltalte, et ægtepar fra Skjern, i byretten i Herning blev dømt for socialt bedrageri i maj 2018. Ægteparret, en 41-årig kvinde og en 48-årig mand, blev dømt for at have snydt kommunen for 235.000 kroner i løntilskud fra april 2015 til juli 2017. Manden var visiteret til at arbejde i fleksjob som chauffør 20 timer om ugen med 75 procents arbejdsintensitet, så den reelle arbejdstid blev 15 timer. Han arbejdede dog i realiteten meget mere end det. Konen stod som ejer af den vognmandsvirksomhed, manden kørte for, og hun var derfor medvirkende, mente byretten i maj 2018. Den dømte derfor seks måneders betinget fængsel til både kvinden og manden, samt at sidstnævnte skulle betale 235.000 kroner i uberettiget løntilskud tilbage og udføre 120 timers samfundstjeneste.

Troede han måtte arbejde mere Den dom ville ægteparret fra Skjern dog have omstødt til frifindelse eller i det mindste strafnedsættelse. Omvendt mente anklagemyndigheden af straffen skulle skærpes. Og således var banen kridtet op. Under sagen kom det frem, at den tiltalte mand ifølge Ringkøbing-Skjern Kommunes beregning i perioder skulle have arbejdet i gennemsnit 300 timer om måneden, selvom han kun var visiteret til at kunne arbejde effektivt 15 timer om ugen svarende til knap 65 timer om måneden. Et almindeligt fuldtidsarbejde er til sammenligning omkring 160 timer om måneden. Manden forklarede, at han havde taget kontakt til den jobkonsulent, han troede, han var tilknyttet, for at fortælle, at han nok arbejdede mere end de timer, han var visiteret til. Den 48-årige mand forklarede i retten, at jobkonsulenten ad to omgang havde forsikret ham om, at det var okay at arbejde lidt mere end de timer, han var visiteret til, hvis bare han afspadserede på et andet tidspunkt. Problemet var at denne jobkonsulent ikke var tilknyttet til den 48-årige mands fleksjobordning længere, men han havde været tilknyttet hans tidligere forløb. Denne jobkonsulent var i øvrigt ikke indkaldt som vidne, da han allerede i byretten havde erklæret, at han ikke huskede noget om sagen.

Konen ejede, manden drev Selvom det var konen, der stod som ejer af vognmandsvirksomheden, var det manden, der stod for den egentlig drift. Han kunne dog ikke selv stifte en virksomhed, da skyldte et større beløb børnebidrag fra et tidligere ægteskab, ligesom han er ordblind og derfor ikke mente, at han kunne gennemføre vognmandseksamen. Den 41-årige kvinde, der til dagligt havde et andet arbejde, skulle ifølge sit eget udsagn ikke havde bemærket, at hendes mand arbejdede meget mere, end han var visiteret til. Hun forklarede, at hun de første halvandet år fra virksomhedens stiftelse i begyndelsen af 2015 kun stod som direktør af navn, da hun både var sygemeldt og senere på barsel med parrets tredje barn. Det var først efter halvandet år, at hun blev mere aktiv i virksomheden ved at stå for regnskaber. Derfor mente hun og hendes advokat ikke, at hun kunne delagtiggøres i bedrageriet, hvis hendes mand skulle blive dømt skyldig igen.

Samme udfald som sidst Det var en anonym anmeldelse i april 2017, der fik kommunen på sporet af bedrageriet, da en borger undrede sig over, at den tiltalte mand kunne arbejde så meget, når han var i fleksjob. I sidste ende blev dommen dog hverken rykket i den ene eller den anden retning. Landsretten valgte at stadfæste den dom, som byretten allerede var kommet frem til i maj 2018, nemlig seks måneders betinget fængsel til hver af de tiltalte samt 120 timers samfundstjeneste og en tilbagebetalingskrav for uberettiget udbetalt løntilskud på 235.000 til manden. Til grund for denne dom lagde retten, at manden forsætligt havde arbejdet for mange timer i virksomheden, og dermed gjort sig skyldig i socialt bedrageri, samt at kvinden havde haft kendskab til overtrædelsen og som ejer af virksomheden burde have indberettet ændringen i mandens timetal.