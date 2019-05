Besparelser: Sårbare børn skånes - seks konsulenter i spil til fyring

RINGKØBING-SKJERN: Børn med angst, unge med problemer og familier, der er i fare for at gå i opløsning på grund af en skilsmisse, bliver forskånet for besparelser.

Det har børne- og familieudvalget besluttet, efter at have gennemgået det store sparekatalog på sit møde tirsdag. Kataloget var så omfattende, at politikerne var enige om at der ikke skulle mere med i det videre sparekatalog end højst nødvendigt.

- Cool Kids for angste børn har en rigtig god effekt, og Bag Facaden (gratis psykologhjælp til unge.red) fik vi en afrapportering på, og der er mange, der har glæde af det, fortæller udvalgsformand Trine Ørskov (A), der sammen med det øvrige udvalg besluttede, at det var et dårligt sted at skære.

Sorggrupperne er ikke taget ud af sparekataloget, og det er ud fra den betragtning, at der findes tilbud i frivillig regi, som kan løfte den opgave.