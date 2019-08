Besøgstal: Bibliotekerne er langt under landsgennemsnittet - men chefen er tilfreds

Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne havde 219.000 besøg i 2018. Målt pr. indbygger er det langt under landsgennemsnittet, men bibliotekerne er aktive for at lokke folk indenfor.

- Vi når aldrig op på landsgennemsnittet. Et eksempel er Herning, hvor antallet af materialer fylder mindre, men hvor der kommer mange ind til andre aktiviteter. Vi ligger jo heller ikke på gågaden og vi er ikke en storby, så kulturen er en helt anden. Vi er godt tilfredse, men selvfølgelig kan besøgstallet blive bedre, siger Per Høgh Sørensen, der peger på, at det selvfølgelig er en del af bibliotekets strategi at tiltrække flere brugere.

Men det er forventeligt, at kommunens biblioteker ligger under landsgennemsnittet, hvis man spørger bibliotekschef Per Høgh Sørensen.

Låner gerne lokaler ud

I Vestjylland er et bibliotek et sted, hvor man kommer ind og låner bøger på samme måde, som man altid har gjort det.

I andre kommuner ser man mere bibliotekerne som et slags kulturhus, der har meget andet på hylderne end bøger.

Det er også den retning, Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne vil udvikle sig i, for biblioteket er et oplagt mødested for borgerne om deres fritidsinteresser. Det kan være strikkeklubber, brætspilsaftener og studiekredse, og Per Høgh Sørensen forklarer, at personalet er meget opsøgende med at finde foreninger, som måske mangler et lokale, men ikke kender muligheden for at få det på biblioteket.

Nok er det begrænset, hvor mange deciderede mødelokaler biblioteket råder over, men det fungerer også fint, at aktiviteterne sker i en del af et stort fællesrum.

- Vi lægger gerne lokaler til noget, der er i relation til det folkeoplysende element, fortæller Per Høgh Sørensen.

Bibliotekernes efterårskatalog er netop kommet ud, og der er sammensat et meget bredt program af aktiviteter, så der er lidt for enhver smag. Det er et eksempel på, at det lykkes at strække midlerne, selvom Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne sammenlignet med andre biblioteker ikke har det enormt store budget.

- Ser man på vores udgifter, er det ikke personalet, der fylder ret meget. Det, der fylder noget, er det, der er rettet mod borgerne, forklarer Per Høgh Sørensen.